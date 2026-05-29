Свыше 5,6 тысячи жителей Подмосковья проверили родинки с помощью ИИ

В медицинских учреждениях Подмосковья активно используют систему цифровой дерматоскопии с технологиями искусственного интеллекта. Новая методика помогает врачам быстрее и точнее диагностировать меланому и другие кожные патологии.

Во время обследования специалист делает детальные снимки кожных образований с помощью специального оборудования высокой точности. Затем изображения практически мгновенно анализирует цифровая система.

Алгоритмы оценивают большое количество параметров и способны обнаруживать минимальные изменения. Кроме того, технология сравнивает полученные данные с масштабной базой изображений, что позволяет значительно повысить качество диагностики. Система также помогает наблюдать за изменением родинок и других образований в динамике.

«Меланома относится к числу наиболее агрессивных злокачественных новообразований кожи, однако при своевременном выявлении она успешно поддается лечению. Внедрение цифровых технологий в повседневную практику врачей-онкологов — важный шаг к повышению эффективности диагностики и спасению жизней пациентов. Всего в Подмосковье с начала года цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта прошли более 5,6 тысячи человек, у 11 из которых была диагностирована меланома», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти диагностику можно в нескольких филиалах Московского областного кожно-венерологического диспансера, расположенных в Домодедове, Егорьевске, Люберцах, Красногорске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Королеве, Подольске, Химках и Одинцове. Также исследование проводят в Московском областном онкологическом диспансере и центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы.

Обследование выполняют по направлению врача. Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», по телефону 122 или через приложение «Добродел Здоровье».