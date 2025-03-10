Свыше 56 тысяч человек посетили праздничные программы в парках Подмосковья 8 Марта

Свыше 56 тысяч человек посетили праздничные мероприятия в парках Подмосковья 8 Марта. В честь Международного женского дня там провели дефиле, концерты, мастер-классы и конкурсы.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в парке усадьбы Кривякино прошли творческая мастерская по флористике, лекция о тенденциях весенней моды, а также встреча с психологом и специалистом по нейрографике.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве состоялись дефиле и лаборатория красоты. В Краснознаменске гости смогли поучаствовать в конкурсе с призами и посетить концерт.

В парке культуры и отдыха в Жуковском женщинам дарили цветы, а также провели кинопоказ фильма «Любовь и голуби».

В «Городке» в Рузе работали тир и открытый микрофон.