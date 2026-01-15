Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в школах диабета за год

Жители Подмосковья с сахарным диабетом могут пройти обучение в специализированных школах. Они работают на базе медицинских учреждений.

Школы могут посещать как взрослые, так и дети. Обучение бесплатное.

«На занятиях специалисты рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, основах правильного питания. В прошлом году обучение в школах сахарного диабета прошли более 55,3 тысячи жителей Подмосковья», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сейчас в Подмосковье открыты 122 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых. Кроме того, работают 39 детских учреждений.

Чтобы попасть в школу, пациент с подтвержденным диагнозом должен обратиться к своему лечащему врачу.