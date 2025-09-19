Свыше 55 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

Жители Московской области все чаще становятся донорами, стремясь помочь пациентам больниц. С начала года в регионе заготовили свыше 55 тонн крови и ее компонентов, что превышает показатель прошлого года.

Биоматериалы необходимы, чтобы спасти пострадавших в автомобильных авариях, пациентов с ожогами и онкологией, а также недоношенных детей.

«Наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым донорам», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет без противопоказаний. Сделать это можно в Московском областном центре крови и его филиалах, а также в рамках выездных донорских акций.

Перед процедурой необходимо пройти медицинское обследование.

Статус почетного донора присваивают тем, что сдал кровь 40 раз, плазму — 60 или сочетал сдачу компонентов.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 на улице Металлургов в Москве.

Полный список учреждений Службы крови Подмосковья доступен на сайте.