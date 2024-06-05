Свыше 520 тысяч детей прошли профосмотры в школах Подмосковья с начала года

С начала года более 520 тысяч школьников прошли профосмотры врачей или диспансеризацию в образовательных учреждениях Подмосковья. Результаты обследований направили в личные кабинеты родителей на «Госуслугах».

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, для удобства детей и родителей бригады врачей выезжают для проведения профосмотров в школы. При подозрении на патологию ребенка направляют на дополнительное обследование.

«Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения, и только с начала года медицинские осмотры прошли более 520 тысяч детей. Отмечу, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете портала госуслуг», — сказала она.

Данные о прохождении профосмотра появляются на «Госуслугах» в течение 45 дней.

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