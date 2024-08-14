Свыше 500 волонтеров провели субботник в усадьбе Архангельское

Экологическая акция собрала в Красногорске более 500 волонтеров со всего Подмосковья. Ребята помогли убирать территорию рядом с музеем-заповедником «Архангельское».

Ребята убрали мусор в лесу и на береговой линии. После субботника «Волонтеров Подмосковья» ждала полевая кухня и катание на сапах. Для ребят это была также возможность пообщаться с единомышленниками и хорошо провести время.

«Я решила стать волонтером, потому что мне всегда было интересно помогать людям, убирать территории. Сегодня от округа у нас 15 человек», — рассказала волонтер из Красногорска Софья Соколова.