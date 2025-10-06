Свыше 500 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Московской области. Прививку уже сделали более 500 тысяч детей.

Процедура доступна как в поликлинике по месту прикрепления, так и в стенах школ и детских садов.

«Грипп крайне опасен осложнениями, к которым может привести. Это касается не только взрослых, но и детей. Чтобы защититься от болезни, необходимо пройти вакцинацию — и сделать это нужно как можно скорее, потому что на выработку иммунитета потребуется время», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой педиатры осматривают юных пациентов и убеждаются в отсутствии противопоказаний.

Запись к врачу доступна на сайте государственных услуг, по телефону 122 или через бота в Telegram.