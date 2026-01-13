Свыше 500 тысяч человек посетили горнолыжные комплексы Подмосковья в январе

В министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги новогодних праздников. С 1 по 11 января горнолыжные комплексы региона приняли более 500 тысяч посетителей. Самыми популярными стали парки «Волен» — «Степаново», «Яхрома» и «Красная гора».

Театры подготовили для зрителей более 340 спектаклей и мероприятий, которые собрали почти 43 тысячи человек. Семьи участников специальной военной операции посещали их бесплатно — такую возможность использовали свыше трех тысяч человек.

Государственные музеи региона в праздники посетили порядка 80,9 тысячи человек. Наибольший интерес вызвали выставки в «Новом Иерусалиме», Звенигородском музее-заповеднике и Серпуховском историко-художественном музее.

Особой популярностью пользовался фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» Ильи Авербуха. Восемь отборочных этапов в разных городах посмотрели более 29 тысяч зрителей. Также жители шести округов смогли увидеть ледовый спектакль «Щелкунчик» с участием олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

Библиотеки Подмосковья в праздничные дни посетили 83 тысячи человек. Для гостей провели концерты, литературные встречи и шахматные турниры.

Кроме того, во дворцах культуры прошли более 10 тысяч мероприятий, которые посетили свыше 600 тысяч человек.

В Зарайске завершился фестиваль современного искусства «Перезагрузка», собравший порядка 18 тысяч гостей из разных городов России.