Свыше 500 спортивных праздников провели в Подмосковье в новогодние каникулы

Многие жители и гости Подмосковья активно провели новогодние праздники. Традиционная «Декада спорта и здоровья» собрала рекордное количество участников — свышк 150 тысяч человек посетили более 500 различных мероприятий.

Старт декаде дала знаменитая Манжосовская лыжная гонка, которая 31 декабря в 56-й раз собрала на трассе в Одинцове более трех тысяч активных участников.

На следующий день эстафету подхватили «Забеги обещаний» в Балашихе, Истре, Королеве, Красногорске, Мытищах и других городах. Все желающие пробежали символические 2026 метров.

Праздничный дух поддержал и костюмированный забег «На спорте после оливье» в Ступине, а в Ленинском округе на реке Пахре смельчаки вышли на воду на сап-бордах.

Особое внимание уделили детям. В рамках проекта «Красная Машина Двор — связь поколений» в Балашихе, Пушкино и Лобне профессиональные тренеры и блогеры учили юных спортсменов азам хоккея на открытых катках.

Длялюбителей дворового хоккея стартовал пятый сезон проекта «Выходи во двор», в рамках которого легенды спорта выходят на лед вместе с жителями в Дмитрове, Долгопрудном, Подольске и других городах.

Для комфортного отдыха зимой в регионе оборудовали 165 лыжных трасс общей протяженностью 722 километра и 794 хоккейные площадки и катка, 52 из которых — с искусственным льдом.

Узнать о всех событиях и записаться на каток можно на порталах «Спорт Подмосковья» и «Добродел».