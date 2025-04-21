Свыше 500 детей приняли участие в муниципальном патриотическом конкурсе в Подольске

В гимназии № 7 в Подольске прошел финал муниципального конкурса патриотических агитбригад «Орлята — наследники Великой Победы». Участниками творческого состязания стали 550 юных артистов из 28 отрядов.

Мероприятие в Подольске приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята представили жюри и зрителям литературно-музыкальные постановки и песни. Юные участники эмоционально и искренне рассказывали о тяжелом военном периоде в истории страны. Конкурс стал праздником творчества, дружбы и памяти о великом подвиге предков.

Отметим, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в образовательных учреждениях Подмосковья создали все условия для качественного обучения детей. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.