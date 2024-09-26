Свыше 500 человек приняли участие в экологической акции в Истре

Волонтеры-экологи провели акцию по раздельному сбору отходов в рамках фестиваля, проходившего в парке скульптур Сергея Казанцева в Истре. В мероприятии приняли участие более 500 человек, среди которых как жители, так и гости региона.

В ходе акции участники собрали два мешка мусора и шесть мешков вторичных материалов, подходящих для переработки. Организаторы акции подчеркнули, что выполнить поставленную задачу оказалось не так трудно. В двух точках фестиваля разместили специализированные баки — синие для вторсырья и черные для непригодных отходов.

Фестиваль искусств «Русское слово руками скульптора», в рамках которого проводилась акция, прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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