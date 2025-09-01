Сегодня 15:21 Свыше 500 атлетов приняли участие в соревнованиях по триатлону в Дубне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна Подмосковье

Триатлеты со всей России приехали в Дубну, чтобы сразится в плавании, велогонках и беге. Традиционные соревнования Николов Перевоз» собрали в наукограде около 500 любителей и профессионалов в этом виде спорта.

В числе участников — именитые атлеты, заслуженные мастера спорта, паралимпийская сборная России по биатлону и лыжным гонкам под руководством Ирины Громовой. Присоединились и члены сборной Московской области: в пятый раз на «Николовом Перевозе» проводится чемпионат региона по триатлону. Все отмечали, что участники «Николова Перевоза» настоящие счастливчики — в день проведения соревнований в Дубну вернулось тепло. Для спортсменов подготовили две основные трассы: стандарт и спринт. Сначала — плавание в Волге, потом — велогонка по живописному историческому району наукограда. Завершал соревнования бег по набережной. На всех участках трассы спортсменов поддерживали родные, друзья и просто неравнодушные дубненцы. Теплую атмосферу соревнований отметили многие.

«В ходе состязаний каждый спортсмен проверил свою силу духа и физическую подготовку, а также насладился прекрасными видами и уникальной атмосферой нашей любимой Дубны. Абсолютным чемпионом соревнований стал Денис Васильев (Москва), преодолевший стандартную олимпийскую дистанцию за самое короткое время — 1:54:51, продемонстрировав потрясающую выносливость и мастерство. Благодарю всех участников и болельщиков за яркие эмоции!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров. Самым первым финишером стал Кирилл Волков из Москвы. В абсолюте он победил впервые, хотя «Николов Перевоз» для него — не новые гонки. Признался: в Дубне всегда хорошо. «По дистанции, конечно, тяжело, но праздник отличный, погода прекрасная и организаторы тоже», — поделился первый финишер триатлона «Николов Перевоз» Кирилл Волков.

Была возможность бежать дистанцию в формате эстафеты. В «Николовом Перевозе» участвуют и командами, и семьями. Традиционно в Дубне также проводятся также лыжные соревнования «Николов Перевоз. Река».