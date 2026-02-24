Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников оформили онлайн в Подмосковье
На сайте государственных услуг Подмосковья можно подать заявку на аттестацию медицинских работников. В регионе оформили свыше 50 тысяч электронных обращений.
Услугу разместили на сайте в разделе «Документы» — «Другое». Заявление могут подать медики, которые работают в системе здравоохранения Московской области.
Желающие могут получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию через два года после получения предыдущей степени.
Для оформления обращения необходимо пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. Затем медработник должен будет очно пройти тестирование и собеседование.
Услуга бесплатная. Ответ поступает в личный кабинет пользователя.