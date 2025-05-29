Свыше 50 тысяч школьников Подмосковья сдали ОГЭ по четырем предметам 29 мая

Подмосковные школьники написали ОГЭ по географии, истории, физике и химии 29 мая. Экзамен сдавали 51,3 тысячи девятиклассников.

Как рассказали в региональном Минобразования, ОГЭ по географии написали 37,2 тысячи человек, по истории — 2,7 тысячи, по физике — 6,9 тысячи, по химии — 4,4 тысячи.

«Экзамены прошли в штатном режиме. Все 492 пункта проведения были оборудованы системами видеонаблюдения и средствами подавления сигналов мобильной связи. За соблюдением порядка следили 893 общественных наблюдателя», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Результаты экзаменов опубликуют не позднее 11 июня. Резервные дни назначили на 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.

Следующее ОГЭ состоится 3 июня, в этот день девятиклассники сдадут математику.