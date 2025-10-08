Свыше 50 тысяч детей прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года

Процедура позволяет выявить гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и прочие тяжелые патологии на ранней стадии и быстро начать лечение.

«С начала года в регионе такое исследование прошли уже более 50 тысяч новорожденных, из них у 58 были выявлены генетические заболевания», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Скрининг проводят в первые дни жизни ребенка. Для этого у младенца берут кровь из пятки. Если анализы показывают отклонения, родителям об этом сообщает сотрудник медицинской организации, который также объясняет, как действовать дальше.

Сведения о системе родовспоможения в регионе доступны на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в кол-центр по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.