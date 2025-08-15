Свыше 50 культурных и спортивных мероприятий пройдет в Ленинском округе с 18 по 24 августа

В Ленинском городском округе до конца следующей недели запланировано проведение более 50 культурных и спортивных мероприятий в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». События пройдут в парках, на придомовых территориях и других открытых площадках, при этом большинство из них будет посвящено Дню российского флага и православному празднику Яблочный Спас.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин сообщил, что праздничные программы, посвященные Дню флага, состоятся 22 августа в 15:00 в Центральном и Расторгуевском парках, а также в лесопарке «Высота».

Главным событием станет концерт «Флаг державы — символ славы!», который начнется в 18:00 на площади у ДК «Искра» в центре города. В поселках Володарского, Молоково и Мисайлово в этот день пройдут акции по раздаче ленточек с цветами российского триколора. Тематические мероприятия также запланированы накануне — 21 августа — в микрорайоне Купелинка, поселке Совхоза имени Ленина и Мамоново, а в Боброво — 23 августа.

Отметить Яблочный Спас начнут уже в ближайшие выходные — с 16 по 19 августа. Праздничные мероприятия для детей, пожилых жителей и всех желающих пройдут на территории округа. Главной площадкой станет театрализованное массовое гуляние «Хваленое яблочко», которое состоится во вторник, 18 августа, в 18:00 в Центральном парке Видного.

Кроме того, 16 августа в 18:00 в Центральном парке пройдет областная акция «Ночь в парке», которая была перенесена с июля из-за плохой погоды. В этот же день на новой гоночной трассе в Молоково состоится шестой этап открытого Чемпионата Ленинского округа по «Гонкам на выживание». А в воскресенье, 17 августа, в 16:00 в сквере жилого комплекса «Зеленые аллеи» стартует открытый турнир по волейболу для всех желающих.