Свыше 50 экскурсий для школьников проведут на водоканалах Подмосковья в октябре

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области продолжает проводить образовательные экскурсии на объекты водно-канализационного комплекса для школьников. Детям и подросткам раскрывают секреты работы отрасли и демонстрируют современные технологии очистки воды.

Особый интерес у учащихся вызывает большой парк коммунальной техники.

«Сейчас уходим от шаблона, что „ЖКХ — это несовременно и скучно“ — привлекаем молодые кадры, внедряем нестандартные подходы и принцип открытости. Процесс экскурсий интересен как учащимся, так и самим хозяйственникам. До конца месяца объекты водоканалов посетят еще более полутора тысяч человек», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

За прошедшие два дня провели больше 20 экскурсий.

В Химках девятиклассники из школы № 14 осмотрели оборудование водозаборного узла, изучили работу аварийно-диспетчерской службы и ознакомились с новой спецтехникой. Ученики с удовольствием посидели за рулем коммунальных машин, а завершилось мероприятие чаепитием и обсуждением.»

«Мособлводоканал» продемонстрировал работу Шатурских очистных сооружений, которые способны перерабатывать до 10 тысяч кубических метров сточных вод ежедневно, обеспечивая более 36 тысяч жителей округа качественным водоотведением.

Школьники побывали в цехах механической и биологической очистки и ознакомились с работой другого оборудования.

Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства совместно с учащимися гимназии № 2 посетили Красногорский водоканал. Экскурсия охватила станцию обезжелезивания и насосную станцию, которая поддерживает подачу воды из скважин и стабильное давление в системе.

В Чехове ученикам провели интерактивную лекцию о пути воды на водозаборном узле на улице Весенней. Школьники побывали в диспетчерской, где обрабатывают заявки и координируют работу аварийных бригад.

Экскурсии на объекты водоканалов стали регулярными. В октябре запланировано более 50 таких мероприятий для школьников Подмосковья.