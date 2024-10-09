Свыше 50 человек подключились к субботнику на берегу Клязьмы в Мытищах

Экологическая акция «Вода России» собрала более 50 участников на береговой линии Клязьмы в Пироговском микрорайоне на субботник по уборке мусора в Мытищах. Активные жители, волонтеры из Московского государственного технического университета имени Баумана и «Сбербанка России» собрали 88 мешков мусора.

Участники экологической акции «Вода России» смогли внести бесценный вклад в сохранение природы и чистоты водных берегов в Мытищах. Исполняющая обязанности заместителя управляющего Северным отделением Среднерусского банка «Сбербанка» Светлана Мохова отметила, что такие экологические акции играют ключевую роль в сохранении окружающей среды и улучшении качества жизни людей.

В прошлом году участники акции смогли собрать более пяти кубометров мусора. Они очистили 1500 метров береговой линии.

«Приятно, что так много местных жителей вышли на эту акцию», — сказал директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Отметим, что через неделю подобная акция пройдет в деревне Капустино, поучаствовать смогут все желающие.

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