Свыше 50 аттракционов допустили к работе в Подмосковье за неделю
Инспекторы технадзора проверили состояние 55 подмосковных аттракционов. Нарушений законодательства ни на одном из них не выявили.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, проверки необходимы для обнаружения и устранения потенциальных проблем, связанных с работой развлекательных технических средств.
«Проверки позволяют убедиться, что аттракционы соответствуют стандартам безопасности, что оборудование функционирует правильно и что все меры предосторожности соблюдаются», — заключил министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.
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