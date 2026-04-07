Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

В Подмосковье с наступлением весны специалисты фиксируют сезонную активизацию клещей, однако ситуация остается стабильной и контролируемой. В Управлении Роспотребнадзора по региону, в медицинские учреждения региона после их укусов обратились 25 человек.

Этот показатель оказался ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В области продолжаются профилактические мероприятия. Особое внимание уделяют вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Прививки делают тем, кто планирует поездки в эндемичные регионы, а также людям из профессиональных групп риска, чья деятельность связана с пребыванием на природе.

Вакцинацию прошли уже более пяти тысяч человек, среди которых около трех тысяч детей.

Кроме того, в регионе запланированы масштабные акарицидные обработки — специальные меры по уничтожению клещей. В этом сезоне они охватят территорию свыше пяти тысяч гектаров, включая зоны отдыха и другие потенциально опасные участки.

При этом, как отмечают специалисты, случаев заболевания клещевым энцефалитом в Московской области не выявлено. Санитарные врачи продолжают отслеживать эпидемиологическую обстановку и призывают жителей соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков.