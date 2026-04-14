Свыше 5 тысяч тонн тортов и пирожных произвели в Подмосковье за 2 месяца

Московская область уверенно удерживает позиции одного из ключевых центров кондитерской индустрии России. По итогам первых двух месяцев года в регионе произвели порядка 5,5 тысячи тонн мучных сладостей.

В областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что на Подмосковье приходится свыше 42% всего объема такой продукции в Центральном федеральном округе и около 12% — в масштабах всей России.

Существенную роль в достижении этих показателей играет развитая пищевая и перерабатывающая промышленность: в области работают более тысячи профильных предприятий. Они не только перерабатывают сырье, но и выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Кондитерский сектор региона представлен современными производствами с широким ассортиментом. Среди них — компании «Эко-Меню» (Реутов), «Жуковский хлеб» и «Ореховохлеб».

Предприятия работают как в массовом сегменте, так и в нише праздничной продукции. Так, к 65-летию первого полета человека в космос и ко Дню космонавтики компания «Эко-Меню» представила ограниченную линейку тортов и канапе под брендом «У Палыча» с тематическим оформлением.

Продукция подмосковных производителей широко представлена в федеральных торговых сетях, а также реализуется через фирменные магазины, оставаясь востребованной у потребителей.