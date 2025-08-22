Свыше 5 тысяч охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут подать онлайн-заявки на получение охотничьего билета через региональный портал госуслуг. С начала года этой возможностью воспользовались 5,2 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления региона, охотничий билет могут оформить совершеннолетние жители, которые зарегистрированы в Подмосковье, не имею судимости и знают все необходимые требования. У документа нет срока годности, он действует на всей территории России.

Подать заявку можно на региональном портале. Для этого нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личное фото. Чтобы получить документ в бумажном виде, необходимо также указать отделение МФЦ.

В рамках услуги также можно подать заявку на аннулирование охотничьего билета.

Жители могут пользоваться онлайн-сервисами в Подмосковье благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».