Свыше 480 исследований качества овощей и фруктов провели в Подмосковье за год
Многие жители Подмосковья любят покупать продукты на фермерских ярмарках. Там можно приобрести свежее мясо, парное молоко, овощи и фрукты от местных производителей.
За качеством товаров строго следит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты регулярно инициируют проверки на торговых площадках. В прошлом году они провели более 480 тысяч исследований овощей и фруктов, которые продают на ярмарках.
Продукцию оценивают не только по внешнему виду, но тщательно контролируют отсутствие вредных веществ и заболеваний растений.
Благодаря строгому надзору с прилавков сняли более 6,2 тонны продукции, которая не соответствовала стандартам качества.
Покупатели могут быть уверены — товары не только свежие, но и безопасные.
Адреса и график работы ярмарок опубликованы на интерактивной карте портала «Мой АПК».