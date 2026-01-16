Свыше 480 исследований качества овощей и фруктов провели в Подмосковье за год

Многие жители Подмосковья любят покупать продукты на фермерских ярмарках. Там можно приобрести свежее мясо, парное молоко, овощи и фрукты от местных производителей.

За качеством товаров строго следит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты регулярно инициируют проверки на торговых площадках. В прошлом году они провели более 480 тысяч исследований овощей и фруктов, которые продают на ярмарках.

Продукцию оценивают не только по внешнему виду, но тщательно контролируют отсутствие вредных веществ и заболеваний растений.

Благодаря строгому надзору с прилавков сняли более 6,2 тонны продукции, которая не соответствовала стандартам качества.

Покупатели могут быть уверены — товары не только свежие, но и безопасные.

Адреса и график работы ярмарок опубликованы на интерактивной карте портала «Мой АПК».