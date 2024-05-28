Свыше 470 народных троп обустроят в Подмосковье по запросам жителей

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Свыше 470 пешеходных троп обустроят в Подмосковье. Работы проведут в 46 городских округах.

Народные тропы в Подмосковье обустраивают по программе «Пешком», напомнили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Места для проведения работ выбирают по запросам жителей.

«Асфальтобетонная смесь закуплена, катки и оборудование готовы к работе. Всего планируется благоустроить более 470 пешеходных коммуникаций в 46 городских округах общей протяженностью 40 километров. На сегодняшний день завершены работы на 121 пешеходной тропе», — отметил заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Узнать, где прведут работы, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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