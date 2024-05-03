Свыше 460 экспортеров получили господдержку в Подмосковье с января | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:36 Свыше 460 экспортеров получили господдержку в Подмосковье с января Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Свыше 460 представителей малого и среднего бизнеса из Подмосковья воспользовались государственной поддержкой при выходе на экспорт с начала года. Многие предприятия также получили помощь в участии в международных выставках.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, с начала года 361 предприниматель получил услуги Фонда поддержки ВЭД и 117 — Российского экспортного центра.

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«В первом квартале 2024 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовался 361 субъект МСП, также 117 предпринимателей получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ). Причем ряд компаний стали получателями поддержки и регионального Фонда ВЭД, и РЭЦ. Таким образом, всего с начала года поддержку получил 461 экспортер Подмосковья», — сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что Фонд поддержки ВЭД помогает предпринимателям участвовать в выставках и бизнес-миссиях. Узать подробнее о его услугах можно по ссылке.

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