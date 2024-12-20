Свыше 450 зрителей посетили елки в водном центре «Дельфин» в Ленинском округе

Елки на воде проходят в Ленинском округе. Их организуют в оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в Видном и на Развилке. Зрителям показывают шоу, основанные на сказках.

Последнее такое мероприятие — спектакль «По следам Снежной Королевы» — посетили более 450 зрителей. Каждое выступление оригинально.

«Для наших уникально ярких и музыкальных спектаклей, происходящих прямо на водной глади, мы сами пишем сценарий. Каждый раз к финалу ясно, что добро всегда побеждает зло. В процессе репетиций наши воспитанники и тренеры сближаются и популяризируют наше учреждение. Это так прекрасно, когда видишь результат в счастливых лицах коллектива и воспитанников по окончанию спектакля, а также восторженные реакции детей, которые с удовольствием фотографируются с героями и не хотят покидать бассейн», — сказала директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Маленьким зрителям вручили новогодние подарки.