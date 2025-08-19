Свыше 450 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье

Московская область активно наращивает инвестиционную активность в сфере технологического суверенитета. Сейчас в регионе реализуют 456 таких проектов.

На новых предприятиях создадут свыше 34 тысяч новых рабочих мест. Проекты находятся на разных стадиях.

«Суммарный объем инвестиций в их реализацию составляет 347,3 миллиарда рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольшее количество инициатив сосредоточено в сферах машиностроении и металлургии — свыше 110. Химическая промышленность занимает второе место (около 90 проектов), а пищевая промышленность завершает тройку лидеров (почти 60 инициатив).

Дополнительную информацию об инвестиционных возможностях и мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно найти на специализированном портале.