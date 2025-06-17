Свыше 4,5 тысячи жителей Раменского стали участниками «Активного долголетия»

В Раменском муниципальном округе продолжается активная реализация региональной программы «Активное долголетие», рассчитанной на 2025–2030 годы. Цель проекта — вовлечение пожилых жителей в спортивные и культурные мероприятия, организацию досуга и профилактику заболеваний.

По итогам прошлого года программу посетили более 12 тысяч человек, а в первой половине 2025 года уже проведено 3618 мероприятий, охвативших около 4,5 тысячи пенсионеров района. Об этом сообщила заместитель главы округа Елена Ивушкина на оперативном совещании администрации.

Одним из примеров является «Школа здоровья», которую организует Раменская больница. Занятия проходят как в медицинских учреждениях, так и в культурных центрах. Следующая встреча состоится 19 июня в ДК «Константиновский» и будет посвящена профилактике гипертонии и атеросклероза. В программе — лекция и доврачебное обследование, начало в 10:00.

Присоединиться к программе можно, обратившись в отдел социальной поддержки администрации по телефону 8 (496) 461-74-23 или выбрав интересующее мероприятие на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

Для участия требуется наличие социальной карты жителя Московской области.