Свыше 45 километров дорог отремонтировали в Ступине с начала года

Свыше 45 километров дорог отремонтировали в Ступине в рамках Народной программы «Единой России». Сейчас формируется план работ на следующий год.

Глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Сергей Мужальских уточнил, что с начала года в Ступине в порядок привели 38 участков дорог как регионального, так и местного значения.

Специалисты отремонтировали 13 отрезков региональных трасс, общая протяженность которых составила 25,7 километра, в том числе дорогу Ступино — Малино, Парковую улицу в Ивановском и участок от села Аксиньино до села Старое.

В порядок также привели 25 отрезков дорог местного значения. Их общая протяженность достигла 20 километров.

«Шесть участков — в черте города, 19 — в сельской местности. В частности, 15 участков заасфальтировано в деревнях Дубнево, Тростники, Агарино, Назарово и других сельских населенных пунктах. Модернизировано покрытие четырех улиц в массиве для многодетных семей у Большого Образцова», — пояснил Сергей Мужальских.

В прошлом году по Народной программе партии «Единая Россия» в Ступине отремонтировали свыше 16 километров муниципальных дорог.