Свыше 430 детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области стоматологическое лечение под общим наркозом прошли более 430 детей. Такой формат медицинской помощи применяют в случаях, когда проведение процедур под местной анестезией невозможно.

Право на лечение под наркозом имеют дети до трех лет, а также несовершеннолетние с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и прочими заболеваниями, которые не позволяют провести вмешательство в стандартных условиях.

«Сегодня такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед проведением процедуры пациентов направляют на консультации к профильным специалистам. Врачи оценивают состояние здоровья и определяют наличие показаний и противопоказаний к лечению в амбулаторных условиях под наркозом.

После завершения процедур дети находятся под наблюдением анестезиологов-реаниматологов в течение нескольких часов. При стабильных показателях юных пациентов выписывают.

Медицинскую помощь предоставляют бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Направление можно получить у лечащего врача.