Свыше 430 человек посетили этнографический фестиваль в Даровом

В музее-усадьбе Федора Достоевского «Даровое», входящем в состав Коломенско-Зарайского музея-заповедника, прошел XI литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом». Участниками культурного события в Зарайске 4 июля стали более 430 человек.

На интерактивных площадках посетители осваивали старинные ремесла, которые когда-то были неотъемлемой частью повседневной жизни сельских жителей. Участники мастер-классов пробовали работать с глиной, учились плести изделия из лозы и лыка, а также знакомились с особенностями ручного ткачества.

Программа фестиваля позволила гостям погрузиться в атмосферу русской деревни XIX века и познакомиться с традиционным укладом жизни эпохи, в которой рос будущий классик русской литературы.

Отдельную часть программы посвятили гастрономическим традициям прошлого. Любители исторической кухни рассказывали о культуре русского чаепития, делились рецептами старинных сладостей и угощений. Дополняли атмосферу фестиваля выступления фольклорных коллективов, а также представления народного театра с участием Петрушки.

Образовательная программа объединила лекции и литературные встречи, посвященные личности и творчеству Федора Достоевского. Посетителям рассказали о музыкальных произведениях, которые любил сам писатель и которыми наделял своих литературных героев.

Кроме того, участники присоединились к формату «Медленных чтений», основанному на подборке книг «Федор Михайлович рекомендует», а также обсудили, какое значение традиции семейного чтения XIX века могут иметь для современных родителей и детей.