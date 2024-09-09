Еще 4 тысячи человек обследовались в онкоцентрах Подмосковья в дни открытых дверей

Свыше 4,3 тысячи жителей Подмосковья прошли обследование в онкоцентрах в дни открытых дверей. Более 400 сделали скрининги за последний месяц, у 49 из них выявили отклонения. О том, как проходит обследование и почему важно вовремя начать лечение, рассказала замглавы подмосковного Минздрава Ольга Отдельнова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Ежегодно в Подмосковье выявляют около 27,7 тысячи новых случаев злокачественных новообразований. Для эффективного лечения в регионе создают специальные условия. Так, в центрах онкопомощи раз в месяц проводят День открытых дверей, где каждый желающий старше 18 лет может пройти скрининг.

«В этом году уже 4,3 тысячи человек прошли в рамках дней открытых дверей наши обследования. И мы выявили 49 случаев онкологии среди этих людей. Поэтому мы считаем, что не зря тратим время, ресурсы и открываем дни открытых дверей в ежемесячном формате каждую последнюю субботу месяца», — поделилась Ольга Отдельнова.

По ее словам, количество желающих проверить здоровье увеличивается. Это позволяет активнее выявлять заболевания на ранних стадиях. Скрининги также включили в программу диспансеризации.

«Мы видим, что количество желающих увеличивается. Наша цель — чтобы как можно больше людей знали, как следить за здоровьем, какие обследования необходимо делать, чтобы выявить своевременно болезнь и предотвратить онкологию в дальнейшем», — добавила Отдельнова.

Она отметила важность регулярных осмотров, ведь с течением времени рак молодеет. При этом человек может чувствовать себя здоровым и не подозревать наличие онкологии.

Благодаря поддержке правительства и губернатора центры оснащают современной цифровой техникой. Это маммографы, КТ и МРТ, которые оснащены искусственным интеллектом. Это позволяет упростить работу медиков и повысить эффективность диагностики.

Чтобы пройти обследование в День открытых дверей, с собой необходимо иметь полис ОМС и СНИЛС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».