Свыше 425 тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию трат на вывоз ТКО с января

Подмосковные пенсионеры могут оформить компенсацию за вывоз мусора. С начала года эту меру поддержки получили более 425 тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, для пожилых действует большое количество мер поддержки. Одна из них — компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами. В этом году им выплатили в общей сумме свыше 330 миллионов рублей.

«Напомню, что компенсация назначается беззаявительно, но важно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что размер выплаты составляет от 30 до 100% и зависит от возраста. Переставшим работать из-за выхода на пенсию, положена компенсация в размере 30%, жителям от 70 до 80 лет — 50%, старше 80 лет — 100%.

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