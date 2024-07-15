Свыше 425 тысяч пенсионеров из Подмосковья оформили компенсацию за вывоз мусора

Свыше 425 тысяч пенсионеров из Подмосковья оформили компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами. Это позволяет им снизить расходы на коммунальные услуги, рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

«Размер компенсации зависит от возраста жителя и составляет от 30 до 100% и назначается она проактивно», — рассказала Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что компенсация для неработающих пенсионеров составляет 30%, для жителей старше 70 лет — 50%, старше 80 лет — 100%. При расчете также учитывают стандарт нормативной площади. Это 42 квадратных метра для одиноко проживающих, 21 квадратный метр на каждого для семей из двух и 10 квадратных метров для семей из трех и более человек.

Всего льготами на ЖКХ пользуются более двух миллионов жителей Подмосковья. Оформить их можно по ссылке.

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