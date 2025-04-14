Свыше 42 тысяч человек посетили День открытых дверей в Сергиево-Посадском колледже

День открытых дверей провели в Сергиево-Посадском колледже. Учреждение посетили около 42 тысяч человек — это школьники, их родители, а также педагоги и работодатели. Для ребят провели мастер-классы, квесты и викторины.

Сергиево-Посадский колледж стал победителей проекта «Профессионалитет» в 2022 году, рассказала директор учреждения Галина Носырева. С этого времени там активно реализуют программы по направлению металлургии. В освоении профессии студентам помогают современные технологии. Среди них — робот-сварщик, который помогает обрабатывать металлы и контролирует точность работ.

«Все программы колледжа выстроены таким образом, чтобы наши студенты получали от трех до пяти квалификаций по профессиям и специальностям, и имеют возможность работать, будучи студентами», — поделилась Галина Носырева.

Для школьников провели мастер-классы, они узнали больше о работе сварщиков и операторов станка. Они поучаствовали в квестах, викторинах, а также экскурсиях на предприятия в формате профессиональных проб.