Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья стали участниками проекта «Активное долголетие»

В Подмосковье действует губернаторский проект «Активное долголетие», участниками которого могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Бесплатные занятия и мероприятия в рамках программы сейчас посещают более 400 тысяч жителей региона.

Для многих пенсионеров «Активное долголетие» стало смыслом жизни.

«Раскрою секрет, что самому старшему участнику у нас 97 лет. Мы с каждым годом стараемся удивить наших бабушек и дедушек новыми активностями — сап-серфинг, парапланы», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в грядущем летнем сезоне участников проекта также ждут интересные мероприятия.

В Подмосковье действуют 68 клубов «Активного долголетия», которые предлагают более 30 направлений для спорта и творчества, свыше 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для посещения с экскурсоводами.

Кроме того, в рамках программы сотрудники соцзащиты дают пенсионерам консультации по мерам поддержки и другим вопросам. Пожилым жителям региона никуда не нужно идти — помощь оказывают на базе 64 клубов.

Записаться на ближайшее занятие проекта «Активное долголетие» можно на сайте.