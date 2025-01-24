Свыше 400 тысяч записей к врачу в Подмосковье отменили через робота Светлану за год

В 2024-м робот Светлана приняла почти 6,8 миллиона вызовов по вопросам медицины в Подмосковье. Из них почти 440 тысяч касались отмены или переноса записи к врачу.

Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Через него можно записаться на прием к специалисту или на телемединскую консультацию, а также отменить запись или оставить обратную связь.

Робот также проводит обзвон пациентов — им напоминают о необходимости визита к врачу, а также о возможности пройти диспансеризацию.

«Благодаря ее работе, пациенту не нужно ждать ответа оператора, так как Светлана одновременно может принимать до 600 звонков», — отметил заместитель председателя правительства области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Записаться на прием к врачу также можно через «Госуслуги», информат в поликлинике и при помощи Telegram-бота.

Раннее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии телемедицины. Он подчеркнул, что запись к медицинскому специалисту и взаимодействие в автоматизированной системе — это принципиально важная задача.