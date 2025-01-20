Темы расширения возможностей телемедицинских консультаций и введения нового алгоритма работы с расписанием врачей вошли в список ключевых на совещании правительства Московской области 20 января. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что запись к медицинскому специалисту и взаимодействие в автоматизированной системе — это принципиально важная задача.

Для удобства жителей в 2024 году в Подмосковье создали централизованные отделения первичной медико-санитарной помощи на дому практически во всех крупных поликлиниках и консультативно-диагностических центрах. Помимо этого, заработал единый диспетчерский центр приема вызовов на дом.

«Мы внимательно относимся ко всему, что касается жалоб, обращений, специфики в системе здравоохранения. Стараемся, чтобы и уровень доверия, и качество оказываемых медицинский услуг заметно менялись», — подчеркнул Воробьев.

«Во всех структурных подразделениях и крупных амбулаториях открыли кабинеты неотложной помощи с графиком работы семь дней в неделю. Также в 2024 году начали функционировать 223 кабинета выписки льготных лекарственных рецептов. Расширена сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, неинфекционными заболеваниями, открыты кабинеты по диагностике остроты зрения», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, в 2025 году в сфере здравоохранения предусмотрено важное нововведение — продление рецепта на льготный препарат и получение направления на плановые исследования с помощью телемедицинских консультаций. Ожидается, что это позволит значительно снизить нагрузку на первичное звено. Сейчас в учреждения здравоохранения за этой услугой ежедневно обращаются от 40 до 60 тысяч пациентов.

«Возможности телемедицины, современные технологии заметно разгружают наших врачей. Но ни в коем случае нельзя допустить сколько-нибудь ошибок во вверенном вам направлении. Для нас важно облегчить труд человека с помощью цифры, но там, где действительно нужен врач — отгородить его от рутинной сопутствующей работы», — добавил губернатор.

В 2025 году в Московской области внедрят новый алгоритм работы с расписанием врачей. Каждые три часа администратор будет проводить мониторинг свободных ячеек для записи на прием, чтобы иметь возможность оперативно заполнять их и направлять врачей. При этом, невостребованные ячейки автоматически будут переводиться в самозапись.