Свыше 400 спортивных праздников проведут в Подмосковье в новогодние каникулы

В новогодние каникулы в Московской области традиционно пройдет «Декада спорта и здоровья». В регионе запланировали свыше 400 мероприятий.

Программа, которая охватит все муниципалитеты, будет рассчитана на жителей и гостей любого возраста и уровня подготовки.

Откроет декаду предновогодняя Манжосовская лыжная гонка, которая в этом году состоится уже в 56-й раз. Забег пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной и соберет свыше трех тысяч участников и зрителей.

Первый день 2026 года в Балашихе начнется с новогоднего забега «5 верст» в Пестовском парке, а в Истре, Реутове, Раменском, Жуковском, Краснознаменске и Пушкинском округе в этот же день пройдут «Забеги обещаний» на дистанцию 2026 метров.

В парке «Островский» в Ступине 2 января состоится костюмированный забег «На спорте после оливье».

На следующий день жителей Ленинского округа пригласят на зимний сап-фестиваль «Опахревший Новый год» на реке Пахре. В Балашихе 3 января пройдут мастер-классы, которые проведут тренеры Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор», а в Наро-Фоминске запланировано мероприятие «Восточный Новый год» с уроком по фигурному катанию.

В Подольске 4 января также проведут мастер-класс с участием представителей хоккейного клуба «Воевода», а в Видном — занятие по фигурному катанию на катке возле кинотеатра «Искра».

В Егорьевске 5 января запланирован открытый шахматный турнир «Рождественский блиц», а 7 января всех желающих приглашают в парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове на фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед».

Полное расписание мероприятий опубликовано на сайте «Спорт Подмосковья». Их проведут в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в соответствии с целями федеральной программы.