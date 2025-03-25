Свыше 400 проектов по импортозамещению реализуют в Подмосковье

Свыше 400 инвестпроектов в сфере импортозамещения заявили к реализации в Подмосковье за три года. Они позволят создать свыше 33 тысяч рабочих мест.

Три года назад в Подмосковье вступил в действие закон о видах деятельности, осуществляемой в целях импортозамещения. За это время к реализации заявили 414 инвестпроектов, из которых 266 — это строительство новых объектов. Еще 148 направлены на модернизацию уже существующих предприятий, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Общая сумма инвестиций превышает 395 миллиардов рублей.

Реализация новых проектов позволит создать около 33,5 тысячи рабочих мест, из которых 8,9 тысячи появятся в этом году.

«За три года в Московской области уже запущено почти 160 новых предприятий, работа которых направлена на обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В этом году в Подмосковье планируется реализация еще 85 проектов. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 52 миллиарда рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Проекты по импортозамещению реализуют в фармацевтике, электронике, легкой промышленности и других отраслях. Так, в этом году в Балашихе запустят завод сантехнических инсталляций, а в прошлом году в Долгопрудном открыли производство комплектующих для грузового транспорта.