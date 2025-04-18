Свыше 400 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье
В Московской области продолжают работу по достижению технологического суверенитета. Сейчас в регионе реализуют 81 инвестиционный проект в химической отрасли промышленности.
Общий объем инвестиций в предприятия составляет 42,6 миллиарда рублей.
«В результате реализации этих инвестпроектов в регионе будет создано почти пять тысяч рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В общей сложности в регионе заявлены 410 проектов импортозамещения в различных отраслях.
Один из них реализует торговый Дом «Кудо». Компания планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску пластмассовых изделий. Объем привлеченных инвестиций достигает 670 миллионов рублей.
Желающие реализовать проект в Подмосковье могут подобрать земельный участок на инвестиционной карте.