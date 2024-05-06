Свыше 400 деревьев посадили на акции «Лес памяти» в Лобне | 360°

06 мая 2024, 15:42
Свыше 400 деревьев посадили на акции «Лес памяти» в Лобне
Жители Лобни высадили 422 саженца в рамках акции «Лес памяти» в преддверии Дня Победы. В акции приняли участие десятки жителей, в том числе глава городского округа Анна Кротова и депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.
Благодаря акции молодые деревья появились на 17 площадках. Лобненцы высаживали дубы, ели, липы и яблони в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с депутатом Мособлдумы Денисом Перепелицыным высадила ели в парке Киово и яблони в микрорайоне Депо.
«Каждое дерево стало символом нашей памяти и благодарности тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость страны», — отметила Анна Кротова.
В акции приняли участие десятки неравнодушных жителей города.
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День Победы 9 мая
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