Свыше 400 деревьев посадили на акции «Лес памяти» в Лобне | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:42 Свыше 400 деревьев посадили на акции «Лес памяти» в Лобне Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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Жители Лобни высадили 422 саженца в рамках акции «Лес памяти» в преддверии Дня Победы. В акции приняли участие десятки жителей, в том числе глава городского округа Анна Кротова и депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Благодаря акции молодые деревья появились на 17 площадках. Лобненцы высаживали дубы, ели, липы и яблони в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с депутатом Мособлдумы Денисом Перепелицыным высадила ели в парке Киово и яблони в микрорайоне Депо.

«Каждое дерево стало символом нашей памяти и благодарности тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость страны», — отметила Анна Кротова.

Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня

В акции приняли участие десятки неравнодушных жителей города.

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