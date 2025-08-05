Свыше 40 жителей сдали нормы ГТО ко Дню физкультурника в Серпухове

Накануне Дня физкультурника на стадионе «Спартак» в Серпухове прошли испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие в мероприятии приняли более 40 жителей в возрасте от 18 до 60 лет.

Они выполняли упражнения на гибкость, сдавали нормативы по отжиманиям, прессу лежа и в беге на короткую и длинную дистанции. Комиссия из центра тестирования участников ГТО оценивала результаты участников.

Организовали испытания Центральный штаб «Здорового Отечества» и актив Серпухова под руководством Сергея Ситникова.

Отметим, что движение «Здоровое Отечество» помогает популяризировать спорт среди населения. Сергей Ситников отметил, как важно проводить такие мероприятия для приобщения жителей Серпухова к активному образу жизни. Это полностью соответствует задаче, поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о вовлечении свыше 70% граждан страны в спортивную деятельность к 2030 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.