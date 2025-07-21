Свыше 40 подтоплений образовалось во дворах Подмосковья из-за ливня 21 июля
Около 45 подтоплений зафиксировали во дворах Подмосковья из-за ливня 21 июля. Больше всего — шесть — в Красногорске. Пять — в Одинцове и Пушкино, четыре — в Королеве.
Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
На месте работают бригады коммунальных служб — водоканалы и МБУ, отметили в ведомстве. Лужи разгоняют тракторами, проводят откачку воды и очистку ливневых канализаций.
Все коммунальные и аварийные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Свыше половины месячной нормы осадков выпало в регионе в ночь на 21 июля.
Безопасность дорожного движения обеспечат у храма в микрорайоне Павлино в Балашихе
Задымление произошло в отделении реанимации больницы в Москве
Потоп в подмосковном ЖК попал на видео
Забег клуба «5 верст» прошел в Пестовском парке в Балашихе
Подтопление на Молодежной улице в Климовске устранят в течение часа
Свыше 40 подтоплений образовалось во дворах Подмосковья из-за ливня 21 июля
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте