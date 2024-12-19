Свыше 40 подмосковных парков получили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

Награда подтверждает высокий уровень качества новогодних локаций в парках, отметили в министерстве благоустройства региона. Знак качества вручают по шести номинациям: за лучшие елку, резиденцию, почту деда Мороза, фотозону, фудкорт и входную группу в парк.

Локации-победители отметили специальной наклейкой.

«В 2023 году было более 100 номинантов, в этом году их количество увеличилось до 149. Это говорит о желании парков привлечь посетителей на свои территории и повысить интерес к ним. Оценивали локации по наличию культурного кода в оформлении и атмосфере новогодних чудес и праздника», — рассказала директор «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Так, 24 парка победили в номинации за лучшую елку, еще 18 — за лучшую почту деда Мороза, 30 — за резиденцию волшебника, четыре — за фудкорты, 11 — за фотозоны и четыре — за оформление входных групп.

Больше всего номинаций получил парк «Раздолье» и Одинцовский парк культуры. Они выиграли по шесть знаков. Еще пять получил Городской парк Каширы и четыре — Раменский городской парк.

Узнать обо всех финалистах можно в официальной группе «МосОблПарк» ВКонтакте.

Всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках открыли 59 резиденций и 116 почт деда Мороза. Отправить письмо можно до 25 декабря.