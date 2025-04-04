Свыше 40 новорожденных с экстремально низким весом спасли в Подмосковье с января

День неонатолога ежегодно отмечают в России 5 апреля. В Московской области помощь будущим мамам и младенцам оказывают в семи ведущих медицинских учреждениях.

Специалисты сопровождают каждого новорожденного в первые дни жизни.

«Всего с начала года в регионе благодаря работе неонатологов были спасены 85 детей с очень низкой массой тела — менее 1500 граммов, а также 41 малыш с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для будущих родителей действует информационный портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно узнать все о системе родовспоможения.

Круглосуточную поддержку оказывают и операторы кол-центра по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03.