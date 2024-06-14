Свыше 40 мест для коллективных молитв в Курбан-байрам откроют в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Традиционный исламский праздник Курбан-байрам состоится 16 июня. Площадки для проведения коллективной молитвы подготовят в 46 местах в Подмосковье.

Курбан-байрам традиционно отмечают через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан — праздника Ураза-байрам. В этом году он выпал на 16 июня.

В Подмосковье проведут коллективные молитвы, места для которых подготовит региональное Духовное управление мусульман. Адреса будут доступны в разных населенных пунктах.

Традиционно Курбан-байрам отмечают на протяжении трех дней. В это время запрещено употреблять спиртное, ругаться и отказывать в помощи нуждающимся. Ночь перед праздником проводят за чтением намаза, а с первыми лучами солнца после омовения мусульмане отправляются в мечеть.

В последующие дни праздника принято ходить в гости, навещать родственников и дарить подарки.

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