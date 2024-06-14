Свыше 40 мест для коллективных молитв в Курбан-байрам откроют в Подмосковье

Традиционный исламский праздник Курбан-байрам состоится 16 июня. Площадки для проведения коллективной молитвы подготовят в 46 местах в Подмосковье.

Курбан-байрам традиционно отмечают через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан — праздника Ураза-байрам. В этом году он выпал на 16 июня.

В Подмосковье проведут коллективные молитвы, места для которых подготовит региональное Духовное управление мусульман. Адреса будут доступны в разных населенных пунктах.

Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть)

Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом)

Наро-Фоминск, земельный участок по ул. Дзержинского (д. 41-41а)

Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть)

Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть)

Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть)

Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть)

Одинцово, Можайское шоссе, д. 109А (территория, прилегающая к ФОК)

городской округ Одинцово, село Жаворонки (территория, прилегающая к стадиону)

Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (территория вокруг Дворца им. Ю.Е. Ляпкина)

Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет»)

Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 389м

Озеры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория)

Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель»)

Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом)

Подольск, ул. Высотная, д. 2 (НП «Теннисная академия»)

Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а

Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (парковка Дворца спорта «Пушкино»)

городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (ПКиО «Летний парк»)

Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник»)

Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом)

Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а

Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом)

Домодедово, мкр. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (территория исламского культурного центра)

Дмитровский г.о. г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть)

Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1б, пом. 2

городской округ Химки, мкр. Планерная, вл. 1 (Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»)

городской округ Раменский, пос. Родники (мечеть на мусульманском участке кладбища)

городской округ Раменское, городской парк (стадион «Сатурн»)

городской округ Раменский, пос. совхоза Раменское, спортплощадка в районе улиц Центральная и Школьная

Клин, д. Ямуга, д. 22а

Королев, ул. М.К. Тихонравова, д. 19 (ДК «Юбилейный»)

Волоколамск, Северное шоссе, д. 5 (мусульманский духовно - просветительский центр)

городской округ Красногорск, пос. Нахабино, ул. Володарского, вблизи д. 2

Серпухов, ул. Калужская, д. 128а

городской округ Истра, мкр. Полево, ул. Спортивная, д. 1 (МУС СК «Истра»)

городской округ Истра, г. Дедовск, ул. Войкова, д. 17 (спортзал МУС СК «Арена-Истра» стадиона «Гучково»)

городской округ Руза, пос. Тучково, ул. Восточная, д. 42, стр. 1а

Зарайск, ул. Советская, д. 74

Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург»)

городской округ Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, д. 18

Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 12б

Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34

Кашира, ул. Гвардейская, д. 3 (стадион «Энергетик»)

Реутов, автомагистраль Москва - Нижний Новгород, д. 1

городской округ Чехов, ул. Маркова, около д. 22/2 (площадка для вождения)

Традиционно Курбан-байрам отмечают на протяжении трех дней. В это время запрещено употреблять спиртное, ругаться и отказывать в помощи нуждающимся. Ночь перед праздником проводят за чтением намаза, а с первыми лучами солнца после омовения мусульмане отправляются в мечеть.

В последующие дни праздника принято ходить в гости, навещать родственников и дарить подарки.

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