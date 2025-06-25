Свыше 40 книг появились на полках для буккросинга в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске установили полки для буккроссинга в виде букв, которые образуют слово «Читай». Туда уже поставили более 40 книг для обмена.

Такие полки есть и на бульваре 65-летия Победы, а также других местах города. Попадают издания туда из библиотек или от жителей округа. Сделать это может любой желающий. Важно, чтобы книги были чистыми и неповрежденными.

Житель Подольска Виктор принес в парк книги из своей домашней библиотеки. О проекте он узнал от своей внучки.

«Например, книга Николая Гоголя „Петербургские повести“ были первой книгой, которую мне подарили. И я, второклассник, все никак не мог понять, куда мог пропасть нос? В детстве я все время читал, и это увлечение прошло сквозь всю мою жизнь. Когда учился в семилетке, жили при школе. Время было трудное, послевоенное, спальных мест не хватало. Мне достался диван в библиотеке. Тогда у меня было ощущение, что я в сокровищницу попал», — рассказал Виктор.

Еще одна жительница Подольска Галина выбрала несколько книг для своих внуков: 15-летнего Кирилла, 10-летней Софии и 1,5-годовалой Алисы. Это произведения из школьной программы, исторические хроники, детские сказки и стихи.

Отметим, что движение буккроссинга основали в 2001 году. Идея стала популярной во многих странах мира. Масштабный проект обмена книгами под лозунгом «Прочитал — передай другому!» помогает повышать интерес людей к чтению.