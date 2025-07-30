Свыше 40 фокусников выступят на фестивале иллюзионного искусства в Подмосковье

Завершился прием заявок на первый фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках». Мероприятие пройдет под руководством знаменитых братьев Сафроновых.

С 23 августа по 21 сентября талантливые иллюзионисты будут соревноваться в трех категориях: «Микромагия» (фокусы с мелкими предметами), «Сценическая магия» (номера с голубями, кольцами) и «Иллюзионы» (крупные аппаратные трюки).

«В финал прошли 42 заявки, среди которых как солисты, так и коллективы иллюзионистов. С нетерпением ждем встречи с участниками и зрителями на фестивале», — рассказали братья Сафроновы.

Кульминацией станет гала-концерт 21 сентября с участием звезд мирового иллюзионного искусства. Лучшие исполнители получат шанс выступить вместе с братьями Сафроновыми.

Результаты отбора уже публикованы на официальном сайте фестиваля.