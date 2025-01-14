Свыше 40 человек расселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Еще 42 человека переселили из аварийного жилья в Подмосковье Они переехали в новостройки, приобрели квартиры на вторичном рынке или получили выкупную стоимость.

Аварийные дома расселяют в Подмосковье по нацпроекту «Жилье и городская среда». Он направлен на создание комфортных условий и обеспечение семей возможностью строительства и покупки недвижимости, рассказали в региональном Минстрое.

Из аварийного жилфонда расселили 42 человек. Работу провели в Богородском округе, Дмитрове, Домодедове, пушкино и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек